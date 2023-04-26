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Фролов Дмитрий Сидорович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.09.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1858

Отец: Фролов Сидор Степанович

Мать: Фролова Матрёна Петровна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.01.1877

Жена: Фролова (Горматова) Ирина Ивановна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1880

Сын: Фролов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фролова (Горматова) Ирина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Фролов Фёдор Дмитриевич

Мать ребёнка: Фролова (Горматова) Ирина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Фролов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Фролова (Горматова) Ирина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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