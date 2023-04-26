Фролов Дмитрий Сидорович
Место рождения
Дата рождения20.09.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1858
Отец: Фролов Сидор Степанович
Мать: Фролова Матрёна Петровна
Бракосочетание
19.01.1877
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1880
Сын: Фролов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фролова (Горматова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1882
Мать ребёнка: Фролова (Горматова) Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Фролов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Фролова (Горматова) Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно