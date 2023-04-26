Фролова Матрёна Петровна
Место рождения
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1837
Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович
Рождение ребёнка
05.11.1839
Дочь: Гарбунова (Фролова) Пелагея Сидоровна
Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович
Рождение ребёнка
16.10.1841
Дочь: (Фролова) Просковья Сидоровна
Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович
Рождение ребёнка
12.06.1844
Дочь: (Фролова) Агрофена Сидоровна
Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович
Рождение ребёнка
09.11.1845
Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович
Рождение ребёнка
10.08.1847
Дочь: (Фролова) Василиса Сидоровна
Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович
Рождение ребёнка
03.03.1850
Дочь: (Фролова) Дарья Сидоровна
Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович
Рождение ребёнка
18.08.1852
Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович
Рождение ребёнка
20.01.1856
Дочь: (Фролова) Мария Сидоровна
Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович
Рождение ребёнка
20.09.1858
Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович
Смерть
Неизвестно