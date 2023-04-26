Фролова Матрёна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова Матрёна Петровна

Фролова Матрёна Петровна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Сидор Степанович

Рождение ребёнка
05.06.1837

Сын: Фролов Пётр Сидорович

Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1839

Дочь: Гарбунова (Фролова) Пелагея Сидоровна

Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.10.1841

Дочь: (Фролова) Просковья Сидоровна

Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.06.1844

Дочь: (Фролова) Агрофена Сидоровна

Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1845

Сын: Фролов Матвей Сидорович

Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.08.1847

Дочь: (Фролова) Василиса Сидоровна

Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1850

Дочь: (Фролова) Дарья Сидоровна

Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1852

Сын: Фролов Андрей Сидорович

Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.01.1856

Дочь: (Фролова) Мария Сидоровна

Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1858

Сын: Фролов Дмитрий Сидорович

Отец ребёнка: Фролов Сидор Степанович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.