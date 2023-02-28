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Фролов Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Фролов Дмитрий Сидорович

Мать: Фролова Ирина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1905

Жена: Фролова Агафья Михайловна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1905

Сын: Фролов Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Фролов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1911

Сын: Фролов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1915

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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