Фролов Алексей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Фролов Дмитрий Сидорович
Мать: Фролова Ирина Ивановна
Бракосочетание
09.02.1905
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1905
Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
23.10.1909
Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
27.08.1911
Сын: Фролов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна
Рождение ребёнка
27.03.1915
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Фролова Агафья Михайловна
Смерть
Неизвестно