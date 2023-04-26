Фролова (Горматова) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролова (Горматова) Ирина Ивановна

Фролова (Горматова) Ирина Ивановна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Горматов Иван Васильевич

Мать: Горматова (Деревягина) Анна Прокофьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.01.1877

Муж: Фролов Дмитрий Сидорович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1880

Сын: Фролов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Фролов Дмитрий Сидорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.02.1882

Сын: Фролов Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Фролов Дмитрий Сидорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Фролов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Фролов Дмитрий Сидорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.