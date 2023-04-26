Фролова (Горматова) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
19.01.1877
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.04.1880
Сын: Фролов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Фролов Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
01.02.1882
Отец ребёнка: Фролов Дмитрий Сидорович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Фролов Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Фролов Дмитрий Сидорович
Смерть
Неизвестно