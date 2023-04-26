Фролова (Кашина) Агафья Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1886
Бракосочетание
09.02.1905
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1905
Отец ребёнка: Фролов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.10.1909
Отец ребёнка: Фролов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.08.1911
Сын: Фролов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Фролов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
28.10.1912
Дочь: (Фролова) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.03.1915
Дочь: (Фролова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Фролов Алексей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно