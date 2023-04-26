Фролова (Кашина) Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Кашина) Агафья Михайловна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1886

Отец: Кашин Михаил Петрович

Мать: Кашина (Симонова) Ксения Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1905

Муж: Фролов Алексей Дмитриевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.12.1905

Сын: Фролов Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Фролов Алексей Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1909

Сын: Фролов Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Фролов Алексей Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.08.1911

Сын: Фролов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Фролов Алексей Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1912

Дочь: (Фролова) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.03.1915

Дочь: (Фролова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Фролов Алексей Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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