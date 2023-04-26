Кашина (Симонова) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Симонова) Ксения Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.12.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1850

Отец: Симонов Василий Иванович

Мать: Симонова (Костина) Анастасия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.01.1871

Муж: Кашин Михаил Петрович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1876

Дочь: Гущина (Кашина) Васса Михайловна

Отец ребёнка: Кашин Михаил Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.08.1883

Дочь: Максакова (Кашина) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Кашин Михаил Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1886

Дочь: Фролова (Кашина) Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Кашин Михаил Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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