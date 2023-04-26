Кашина (Симонова) Ксения Васильевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1850
Бракосочетание
19.01.1871
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1876
Дочь: Гущина (Кашина) Васса Михайловна
Отец ребёнка: Кашин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
17.08.1883
Дочь: Максакова (Кашина) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Кашин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
29.01.1886
Дочь: Фролова (Кашина) Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Кашин Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно