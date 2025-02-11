Гущина (Кашина) Васса Михайловна
женский, родилась 11.08.1876, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецКашин Михаил Петрович04.11.1850 г.р.
МатьКашина (Симонова) Ксения Васильевна11.12.1850 г.р.
Супруги
Гущин Василий Ильич08.04.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1876
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1895
Муж: Гущин Василий Ильич
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно