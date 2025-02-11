Гущина (Кашина) Васса Михайловна 11.08.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Гущина (Кашина) Васса Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 11.08.1876, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Кашин Михаил Петрович04.11.1850 г.р.
Мать
Кашина (Симонова) Ксения Васильевна11.12.1850 г.р.
Супруги
Гущин Василий Ильич08.04.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1876

Отец: Кашин Михаил Петрович

Мать: Кашина (Симонова) Ксения Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
01.11.1895

Муж: Гущин Василий Ильич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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