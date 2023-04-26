Симонова (Костина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонова (Костина) Анастасия Васильевна

Симонова (Костина) Анастасия Васильевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Костин Василий Фёдорович

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
22.10.1845

Муж: Симонов Василий Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1850

Дочь: Кашина (Симонова) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Симонов Василий Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.