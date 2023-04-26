Симонова (Костина) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Костин Василий Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1845
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1850
Дочь: Кашина (Симонова) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Симонов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно