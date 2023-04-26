Симонов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Симонов Иван Максимович
Мать: Симонова Ефимия
Бракосочетание
22.10.1845
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1850
Дочь: Кашина (Симонова) Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Симонова (Костина) Анастасия Васильевна
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно