Симонов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимонов Василий Иванович

Симонов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Симонов Иван Максимович

Мать: Симонова Ефимия

Бракосочетание
22.10.1845

Жена: Симонова (Костина) Анастасия Васильевна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.12.1850

Дочь: Кашина (Симонова) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Симонова (Костина) Анастасия Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.