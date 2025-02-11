Максакова (Кашина) Наталья Михайловна 17.08.1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Максакова (Кашина) Наталья Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 17.08.1883, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Кашин Михаил Петрович04.11.1850 г.р.
Мать
Кашина (Симонова) Ксения Васильевна11.12.1850 г.р.
Супруги
Максаков Семён Петрович09.04.1881 г.р.
Дети
Максаков Иван Семёнович01.04.1903 г.р.
Максаков Фёдор Семёнович14.02.1905 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1883

Отец: Кашин Михаил Петрович

Мать: Кашина (Симонова) Ксения Васильевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максаков Семён Петрович

Рождение ребёнка
01.04.1903

Сын: Максаков Иван Семёнович

Отец ребёнка: Максаков Семён Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
14.02.1905

Сын: Максаков Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Максаков Семён Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
12.01.1907

Дочь: (Максакова) Татьяна Семёновна

Отец ребёнка: Максаков Семён Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
08.05.1911

Дочь: (Максакова) Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Максаков Семён Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.