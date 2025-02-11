Максакова (Кашина) Наталья Михайловна
женский, родилась 17.08.1883, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецКашин Михаил Петрович04.11.1850 г.р.
МатьКашина (Симонова) Ксения Васильевна11.12.1850 г.р.
Супруги
Максаков Семён Петрович09.04.1881 г.р.
Дети
Максаков Иван Семёнович01.04.1903 г.р.
Максаков Фёдор Семёнович14.02.1905 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1903
Отец ребёнка: Максаков Семён Петрович
Рождение ребёнка
14.02.1905
Отец ребёнка: Максаков Семён Петрович
Рождение ребёнка
12.01.1907
Дочь: (Максакова) Татьяна Семёновна
Отец ребёнка: Максаков Семён Петрович
Рождение ребёнка
08.05.1911
Дочь: (Максакова) Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Максаков Семён Петрович
Смерть
Неизвестно