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Фролов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.04.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1880

Отец: Фролов Дмитрий Сидорович

Мать: Фролова Ирина Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1902

Дочь: Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1904

Сын: Фролов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1906

Сын: Фролов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1909

Сын: Фролов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1912

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1915

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1916

Сын: Фролов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Агафья Филипповна

Смерть
Неизвестно
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