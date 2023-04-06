Фролов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1880
Отец: Фролов Дмитрий Сидорович
Мать: Фролова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1902
Дочь: Агафья Васильевна
Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
24.11.1904
Сын: Фролов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
23.12.1906
Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
07.06.1909
Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
13.09.1912
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
11.01.1915
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна
Рождение ребёнка
20.09.1916
Мать ребёнка: Фролова Агафья Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно