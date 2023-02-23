Фролова Агафья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1902
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.11.1904
Сын: Фролов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.12.1906
Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.06.1909
Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.09.1912
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.01.1915
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.09.1916
Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно