Фролова Агафья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Агафья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1902

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.11.1904

Сын: Фролов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1906

Сын: Фролов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1909

Сын: Фролов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.09.1912

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1915

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.09.1916

Сын: Фролов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Фролов Василий Дмитриевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Василий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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