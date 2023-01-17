Захаров Нестор Осифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Мать ребёнка: Захарова Парасковья Ипатовна
Сын: Захаров Матвей Несторович
Мать ребёнка: Захарова Парасковья Ипатовна
Мать ребёнка: Захарова Парасковья Ипатовна
Сын: Захаров Василий Несторович
Мать ребёнка: не указана
Сын: Захаров Симеон Несторович
Мать ребёнка: Захарова Парасковья Ипатовна
Мать ребёнка: не указана
Дочь: Доренских Анна Несторовна
Мать ребёнка: Захарова Парасковья Ипатовна
Сын: Захаров Михаил Несторович
Мать ребёнка: Захарова Парасковья Ипатовна
Дочь: Захарова Стефанида Несторовна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Захаров Георгий Несторович
Мать ребёнка: Захарова Елизавета Борисовна
Дочь: Парасковья Несторовна
Мать ребёнка: Захарова Елизавета Борисовна
Сын: Захаров Гавриил Несторович
Мать ребёнка: Захарова Елизавета Борисовна
Дочь: Марья Несторовна
Мать ребёнка: Захарова Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: Захарова Елизавета Борисовна
Мать ребёнка: не указана