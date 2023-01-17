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Захаров Нестор Осифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Захаров Осиф Тимофеевич

Мать: Захарова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Захаров Роман Несторович

Мать ребёнка: Захарова Парасковья Ипатовна

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Захаров Матвей Несторович

Мать ребёнка: Захарова Парасковья Ипатовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Захаров Егор Несторович

Мать ребёнка: Захарова Парасковья Ипатовна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Захаров Василий Несторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1841 ст.

Сын: Захаров Симеон Несторович

Мать ребёнка: Захарова Парасковья Ипатовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Захаров Иван Несторович

Мать ребёнка: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1849 ст.

Дочь: Доренских Анна Несторовна

Мать ребёнка: Захарова Парасковья Ипатовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1852 ст.

Сын: Захаров Михаил Несторович

Мать ребёнка: Захарова Парасковья Ипатовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Захарова Стефанида Несторовна

Мать ребёнка: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1863 ст.

Сын: Захаров Георгий Несторович

Мать ребёнка: Захарова Елизавета Борисовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1864 ст.

Дочь: Парасковья Несторовна

Мать ребёнка: Захарова Елизавета Борисовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1866 ст.

Сын: Захаров Гавриил Несторович

Мать ребёнка: Захарова Елизавета Борисовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1868 ст.

Дочь: Марья Несторовна

Мать ребёнка: Захарова Елизавета Борисовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.05.1870

Сын: Захаров Иоанн Несторович

Мать ребёнка: Захарова Елизавета Борисовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Парасковья Ипатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Филип Несторович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марфа Никифоровная

Смерть
Неизвестно
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