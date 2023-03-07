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Захаров Симеон Несторович

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

10.04.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1841 ст.

Отец: Захаров Нестор Осифович

Мать: Захарова Парасковья Ипатовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1862 ст.

Дочь: Евдокия Семионовна

Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1863 ст.

Дочь: Марина Семёновна

Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1865

Дочь: Анна Семионовна

Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1867

Дочь: Акилина Семёновна

Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1869 ст.

Сын: Захаров Пётр Симеонович

Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1871 ст.

Сын: Захаров Константин Симеонович

Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1873 ст.

Сын: Захаров Матвей Симеонович

Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1877 ст.

Сын: Захаров Иоанн Симеонович

Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1889 ст.

Сын: Захаров Василий Симеонович

Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Елена Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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