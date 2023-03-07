Захаров Симеон Несторович
Место рождения
Дата рождения10.04.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1841 ст.
Рождение ребёнка
23.02.1862 ст.
Дочь: Евдокия Семионовна
Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
13.07.1863 ст.
Дочь: Марина Семёновна
Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
30.01.1865
Дочь: Анна Семионовна
Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
04.06.1867
Дочь: Акилина Семёновна
Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
14.06.1869 ст.
Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.05.1871 ст.
Сын: Захаров Константин Симеонович
Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.07.1873 ст.
Сын: Захаров Матвей Симеонович
Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
21.10.1877 ст.
Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна
Рождение ребёнка
31.08.1889 ст.
Сын: Захаров Василий Симеонович
Мать ребёнка: Захарова Елена Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно