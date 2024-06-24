Захарова (Инозенцева) Елена Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Инозенцева) Елена Игнатьевна

Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Семён Несторович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.02.1862 ст.

Дочь: Гредусова (Захарова) Евдокия Семионовна

Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
13.07.1863 ст.

Дочь: Истомина (Захарова) Марина Семёновна

Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.01.1865

Дочь: Огаркова (Захарова) Анна Семионовна

Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1867

Дочь: (Захарова) Акилина Семёновна

Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1869 ст.

Сын: Захаров Пётр Симеонович

Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1871 ст.

Сын: Захаров Константин Симеонович

Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1873 ст.

Сын: Захаров Матвей Симеонович

Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1877 ст.

Сын: Захаров Иван Симеонович

Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1882 ст.

Дочь: (Захарова) Агрипина Семионовна

Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1884 ст.

Дочь: (Захарова) Любовь Семионовна

Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1886

Сын: Захаров Павел Симеонович

Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
31.08.1889 ст.

Сын: Захаров Василий Симеонович

Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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