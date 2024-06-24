Захарова (Инозенцева) Елена Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Гредусова (Захарова) Евдокия Семионовна
Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович
Дочь: Истомина (Захарова) Марина Семёновна
Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович
Дочь: Огаркова (Захарова) Анна Семионовна
Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович
Дочь: (Захарова) Акилина Семёновна
Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович
Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович
Сын: Захаров Константин Симеонович
Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович
Сын: Захаров Матвей Симеонович
Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович
Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович
Дочь: (Захарова) Агрипина Семионовна
Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович
Дочь: (Захарова) Любовь Семионовна
Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович
Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович
Сын: Захаров Василий Симеонович
Отец ребёнка: Захаров Семён Несторович