Захарова Парасковья Ипатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Парасковья Ипатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

12.01.1857 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Захаров Роман Несторович

Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович

Рождение ребёнка
1835 ст.

Сын: Захаров Матвей Несторович

Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Захаров Егор Несторович

Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович

Рождение ребёнка
10.04.1841 ст.

Сын: Захаров Симеон Несторович

Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.09.1849 ст.

Дочь: Доренских Анна Несторовна

Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1852 ст.

Сын: Захаров Михаил Несторович

Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Нестор Осифович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
12.01.1857 ст.
Причина смерти: горячка
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