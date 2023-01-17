Захарова Парасковья Ипатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812 ст.
Дата смерти12.01.1857 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович
Рождение ребёнка
1835 ст.
Сын: Захаров Матвей Несторович
Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович
Рождение ребёнка
10.04.1841 ст.
Сын: Захаров Симеон Несторович
Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович
Рождение ребёнка
07.09.1849 ст.
Дочь: Доренских Анна Несторовна
Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович
Рождение ребёнка
20.11.1852 ст.
Сын: Захаров Михаил Несторович
Отец ребёнка: Захаров Нестор Осифович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1857 ст.
Причина смерти: горячка