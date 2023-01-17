Захаров Иван Несторович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Захаров Нестор Осифович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1865 ст.
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1870 ст.
Мать ребёнка: Захарова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
23.06.1873 ст.
Дочь: Феврония Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Елена Максимовна
Рождение ребёнка
23.07.1876 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Елена Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно