Захаров Иван Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Иван Несторович

Захаров Иван Несторович

avatar

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Захаров Нестор Осифович

Мать: не указана

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
09.06.1865 ст.

Жена: Захарова Елена Максимовна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1870 ст.

Сын: Захаров Андрей Иванович

Мать ребёнка: Захарова Елена Максимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1873 ст.

Дочь: Феврония Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Елена Максимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1876 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Елена Максимовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close