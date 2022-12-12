Захарова (Мезенцева) Елена Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Мезенцева) Елена Максимовна

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Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
09.06.1865 ст.

Муж: Захаров Иван Несторович

Рождение ребёнка
15.08.1870 ст.

Сын: Захаров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.06.1873 ст.

Дочь: Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1876 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Несторович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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