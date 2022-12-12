Захарова (Мезенцева) Елена Максимовна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.06.1865 ст.
Рождение ребёнка
15.08.1870 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Несторович
Рождение ребёнка
23.06.1873 ст.
Дочь: Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Несторович
Рождение ребёнка
23.07.1876 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Несторович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно