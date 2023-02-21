Захаров Василий Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Захаров Нестор Осифович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1859 ст.
Мать ребёнка: Захарова Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
14.10.1862 ст.
Дочь: Праскева Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
10.03.1864 ст.
Мать ребёнка: Захарова Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
11.02.1870
Сын: Захаров Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Захарова Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
03.06.1871 ст.
Дочь: Антонида Васильевна
Мать ребёнка: Захарова Феодосия Ерофеевна
Рождение ребёнка
22.07.1873 ст.
Сын: Захаров Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Захарова Феодосия Ерофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно