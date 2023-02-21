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Захаров Василий Несторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Захаров Нестор Осифович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1859 ст.

Сын: Захаров Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Захарова Феодосия Ерофеевна

Рождение ребёнка
14.10.1862 ст.

Дочь: Праскева Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Феодосия Ерофеевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1864 ст.

Сын: Захаров Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Захарова Феодосия Ерофеевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1870

Сын: Захаров Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Захарова Феодосия Ерофеевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1871 ст.

Дочь: Антонида Васильевна

Мать ребёнка: Захарова Феодосия Ерофеевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1873 ст.

Сын: Захаров Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Захарова Феодосия Ерофеевна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Феодосия Ерофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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