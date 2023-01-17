Доренских (Захарова) Анна Несторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доренских (Захарова) Анна Несторовна

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Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

07.09.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1849 ст.

Отец: Захаров Нестор Осифович

Мать: Захарова Парасковья Ипатовна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1874

Сын: Доренских Григорий Лукьянович

Отец ребёнка: Доренских Лука Назарович

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.04.1876 ст.

Дочь: Захарова Дарья Лукьяновна

Отец ребёнка: Доренских Лука Назарович

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.

Сын: Доренских Иоанн Лукьянович

Отец ребёнка: Доренских Лука Назарович

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Доренских Николай Лукьянович

Отец ребёнка: Доренских Лука Назарович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Доренских Георгий Лукьянович

Отец ребёнка: Доренских Лука Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доренских Лука Назарович

Место жительства
Неизвестно
Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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