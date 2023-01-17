Доренских (Захарова) Анна Несторовна
Место рождения
Дата рождения07.09.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1849 ст.
Рождение ребёнка
1874
Сын: Доренских Григорий Лукьянович
Отец ребёнка: Доренских Лука Назарович
Рождение ребёнка
09.04.1876 ст.
Дочь: Захарова Дарья Лукьяновна
Отец ребёнка: Доренских Лука Назарович
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.
Сын: Доренских Иоанн Лукьянович
Отец ребёнка: Доренских Лука Назарович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Доренских Николай Лукьянович
Отец ребёнка: Доренских Лука Назарович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Доренских Георгий Лукьянович
Отец ребёнка: Доренских Лука Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно