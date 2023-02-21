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Доренских Николай Лукьянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Доренских Лука Назарович

Мать: Доренских Анна Несторовна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Клавдия Николаевна

Мать ребёнка: Даренская Матрена Фёдоровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Доренских Иван Николаевич

Мать ребёнка: Даренская Матрена Фёдоровна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Даренская Матрена Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даренская Матрена Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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