Доренских Николай Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Клавдия Николаевна
Мать ребёнка: Даренская Матрена Фёдоровна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Доренских Иван Николаевич
Мать ребёнка: Даренская Матрена Фёдоровна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Даренская Матрена Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно