Даренская Матрена Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даренская Матрена Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Доренских Николай Лукьянович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Доренских Иван Николаевич

Отец ребёнка: Доренских Николай Лукьянович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Доренских Николай Лукьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доренских Николай Лукьянович

Место жительства
Неизвестно
Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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