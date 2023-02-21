Даренская Матрена Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Доренских Николай Лукьянович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Доренских Иван Николаевич
Отец ребёнка: Доренских Николай Лукьянович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Доренских Николай Лукьянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно