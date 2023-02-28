Доренских Лука Назарович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Доренских Назар Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Доренских Григорий Лукьянович
Мать ребёнка: Доренских Анна Несторовна
Рождение ребёнка
09.04.1876 ст.
Дочь: Захарова Дарья Лукьяновна
Мать ребёнка: Доренских Анна Несторовна
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.
Сын: Доренских Иоанн Лукьянович
Мать ребёнка: Доренских Анна Несторовна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Доренских Николай Лукьянович
Мать ребёнка: Доренских Анна Несторовна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Доренских Георгий Лукьянович
Мать ребёнка: Доренских Анна Несторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно