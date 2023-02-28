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Доренских Лука Назарович

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Место рождения

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Доренских Назар Васильевич

Мать: не указана

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Доренских Григорий Лукьянович

Мать ребёнка: Доренских Анна Несторовна

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.04.1876 ст.

Дочь: Захарова Дарья Лукьяновна

Мать ребёнка: Доренских Анна Несторовна

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.05.1877 ст.

Сын: Доренских Иоанн Лукьянович

Мать ребёнка: Доренских Анна Несторовна

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Доренских Николай Лукьянович

Мать ребёнка: Доренских Анна Несторовна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Доренских Георгий Лукьянович

Мать ребёнка: Доренских Анна Несторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доренских Анна Несторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даренская Ксения Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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