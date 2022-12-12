Захарова (Доренских) Дарья Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения09.04.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1876 ст.
Рождение ребёнка
15.10.1901
Дочь: Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.
Отец ребёнка: Захаров Николай Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1907 ст.
Сын: Захаров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Захаров Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1912 ст.
Сын: Захаров Константин Николаевич
Отец ребёнка: Захаров Николай Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно