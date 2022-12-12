Захарова (Доренских) Дарья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Доренских) Дарья Лукьяновна

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Место рождения

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.04.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1876 ст.

Отец: Доренских Лука Назарович

Мать: Доренских Анна Несторовна

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.10.1901

Дочь: Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.

Сын: Захаров Петр Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Иванович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1907 ст.

Сын: Захаров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Иванович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Захаров Николай Иванович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1912 ст.

Сын: Захаров Константин Николаевич

Отец ребёнка: Захаров Николай Иванович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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