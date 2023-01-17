Захаров Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
03.05.1875 ст.
Дата рождения выставлена по информации из первого брака : 1893 22 января Николай Иванович Захаров 18 лет, первым браком и Киселевского поселка казачья девица Пелагея Павловна Уряжумцева., первым брако... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1901
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Захарова Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.
Мать ребёнка: Захарова Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
19.03.1907 ст.
Сын: Захаров Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Захарова Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Захарова Дарья Лукьяновна
Рождение ребёнка
23.12.1912 ст.
Сын: Захаров Константин Николаевич
Мать ребёнка: Захарова Дарья Лукьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно