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Захаров Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1875 ст.

Отец: Захаров Иван Никифорович

Мать: Захарова Екатерина Артемьевна

Дата рождения выставлена по информации из первого брака : 1893 22 января Николай Иванович Захаров 18 лет, первым браком и Киселевского поселка казачья девица Пелагея Павловна Уряжумцева., первым брако... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1901

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Захарова Дарья Лукьяновна

Рождение ребёнка
14.05.1904 ст.

Сын: Захаров Петр Николаевич

Мать ребёнка: Захарова Дарья Лукьяновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1907 ст.

Сын: Захаров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Захарова Дарья Лукьяновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1910 ст.

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Захарова Дарья Лукьяновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1912 ст.

Сын: Захаров Константин Николаевич

Мать ребёнка: Захарова Дарья Лукьяновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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