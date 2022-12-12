Захарова (Инозенцева) Екатерина Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Инозенцева) Екатерина Артемьевна

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Место рождения

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Инозенцев Артемий

Мать: не указана

Шумаки, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
19.01.1847 ст.

Муж: Захаров Иван Никифорович

Рождение ребёнка
11.05.1849 ст.

Дочь: Захарова Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1854 ст.

Дочь: Захарова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
23.03.1859 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович

Рождение ребёнка
15.09.1861 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.02.1864 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1866 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.05.1875 ст.

Сын: Захаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович

Дата рождения выставлена по информации из первого брака : 1893 22 января Николай Иванович Захаров 18 лет, первым браком и Киселевского поселка казачья девица Пелагея Павловна Уряжумцева., первым брако... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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