Захарова (Инозенцева) Екатерина Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Инозенцев Артемий
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1847 ст.
Рождение ребёнка
11.05.1849 ст.
Дочь: Захарова Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович
Рождение ребёнка
23.03.1854 ст.
Дочь: Захарова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович
Рождение ребёнка
23.03.1859 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович
Рождение ребёнка
15.09.1861 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович
Рождение ребёнка
14.02.1864 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович
Рождение ребёнка
28.01.1866 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович
Рождение ребёнка
03.05.1875 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Никифорович
Дата рождения выставлена по информации из первого брака : 1893 22 января Николай Иванович Захаров 18 лет, первым браком и Киселевского поселка казачья девица Пелагея Павловна Уряжумцева., первым брако... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно