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Захаров Осиф Тимофеевич

Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

26.10.1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1796 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Захаров Нестор Осифович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
?.05.1816 ст.

Сын: Захаров Иван Осифович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Михайловна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Захаров Василий Осифович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Михайловна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Вычислено 24.09.1832 ст.

Сын: Захаров Иван Осифович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Пётр Осифович

Мать ребёнка: Захарова Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анастасия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
26.10.1865 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: старость | u226o4d353s_244
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