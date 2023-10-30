Захаров Осиф Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти26.10.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
?.05.1816 ст.
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Вычислено 24.09.1832 ст.
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Анастасия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.1865 ст.
Причина смерти: старость | u226o4d353s_244