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Захарова Наталья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Захаров Осиф Тимофеевич

Отец ребёнка: Захаров Тимофей Михайлович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Захаров Тимофей Михайлович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анисья Тимофеевна

Отец ребёнка: Захаров Тимофей Михайлович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Захаров Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Захаров Тимофей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Тимофей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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