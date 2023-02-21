Захарова Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Захаров Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Захаров Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анисья Тимофеевна
Отец ребёнка: Захаров Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Захаров Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Захаров Тимофей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно