Захаров Тимофей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Захаров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Захарова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анисья Тимофеевна
Мать ребёнка: Захарова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Захаров Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Захарова Наталья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно