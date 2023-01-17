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Захаров Тимофей Михайлович

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Захаров Михаил Иванович

Мать: Захарова Евдокия Карповна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Захаров Осиф Тимофеевич

Мать ребёнка: Захарова Наталья Михайловна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Мать ребёнка: Захарова Наталья Михайловна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анисья Тимофеевна

Мать ребёнка: Захарова Наталья Михайловна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Захаров Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Захарова Наталья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Наталья Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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