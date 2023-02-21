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Захаров Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Захаров Иван Филипович

Мать: Захарова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Захаров Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Захаров Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Захаров Ефим Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Захаров Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Настасия Михайловна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.05.1895 ст.

Дочь: Агафья Михайловна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Евдокия Карповна

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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