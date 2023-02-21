Захаров Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
1775
Сын: Захаров Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Захаров Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Захаров Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Настасия Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
?.05.1895 ст.
Дочь: Агафья Михайловна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно