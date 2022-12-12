Захаров Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Захаров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Захаров Кондратий Дмитриевич
Мать ребёнка: Захарова Матрона
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Захарова Матрона
Рождение ребёнка
1813
Сын: Захаров Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Захарова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1812