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Захаров Дмитрий Михайлович

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Захаров Михаил Иванович

Мать: Захарова Евдокия Карповна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Захаров Кондратий Дмитриевич

Мать ребёнка: Захарова Матрона

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Захарова Матрона

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Захаров Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Захарова Матрона

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Евгения Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1812
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
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