Захарова (Праволакова) Евдокия Карповна
Место рожденияЛползова, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Дата рождения1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Праволаков Карп
Мать: не указана
Лползова, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1775
Сын: Захаров Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1776
Сын: Захаров Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Захаров Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Настасия Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1895 ст.
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно