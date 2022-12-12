Захарова (Праволакова) Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Праволакова) Евдокия Карповна

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Место рождения

Лползова, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Праволаков Карп

Мать: не указана

Лползова, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1775

Сын: Захаров Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Захаров Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Захаров Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Захаров Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Настасия Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
?.05.1895 ст.

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Захаров Михаил Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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