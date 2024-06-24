Криволапов Карп Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Захарова (Криволапова) Евдокия Карповна
Мать ребёнка: Криволапова (Истомина) Арина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Криволапова (Истомина) Арина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Воробьёва (Криволапова) Агапья Карповна
Мать ребёнка: Криволапова (Истомина) Арина Фёдоровна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Криволапов Тимофей Карпович
Мать ребёнка: Криволапова (Истомина) Арина Фёдоровна
Смерть
Неизвестно