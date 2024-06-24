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Криволапов Карп Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Криволапов Василий Фёдорович

Мать: Криволапова Евдокия Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криволапова (Истомина) Арина Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Захарова (Криволапова) Евдокия Карповна

Мать ребёнка: Криволапова (Истомина) Арина Фёдоровна

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Криволапов Наум Карпович

Мать ребёнка: Криволапова (Истомина) Арина Фёдоровна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Воробьёва (Криволапова) Агапья Карповна

Мать ребёнка: Криволапова (Истомина) Арина Фёдоровна

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Криволапов Тимофей Карпович

Мать ребёнка: Криволапова (Истомина) Арина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно

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