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Криволапов Наум Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Криволапов Карп Васильевич

Мать: Криволапова (Истомина) Арина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криволапова (Агеева) Анна Леоновна

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Криволапова) Агрипина Наумовна

Мать ребёнка: Криволапова (Агеева) Анна Леоновна

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Криволапов Савелий Наумович

Мать ребёнка: Криволапова (Агеева) Анна Леоновна

Смерть
Неизвестно

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