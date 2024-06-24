Криволапов Наум Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Криволапова) Агрипина Наумовна
Мать ребёнка: Криволапова (Агеева) Анна Леоновна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Криволапов Савелий Наумович
Мать ребёнка: Криволапова (Агеева) Анна Леоновна
Смерть
Неизвестно