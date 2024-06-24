Криволапов Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1734
Сын: Криволапов Карп Васильевич
Мать ребёнка: Криволапова Евдокия Евсеевна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Криволапов Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Криволапова Евдокия Евсеевна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Криволапов Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Криволапова Евдокия Евсеевна
Смерть
Неизвестно