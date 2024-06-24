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Криволапов Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Криволапов Фёдор Фёдорович

Мать: Криволапова (Дёмина) Ирина Иевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криволапова Евдокия Евсеевна

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Криволапов Карп Васильевич

Мать ребёнка: Криволапова Евдокия Евсеевна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Криволапов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Криволапова Евдокия Евсеевна

Рождение ребёнка
1748

Сын: Криволапов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Криволапова Евдокия Евсеевна

Смерть
Неизвестно

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