Криволапов Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Криволапова Марья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Криволапова) Елена Петровна
Мать ребёнка: Криволапова Марья
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Савенкова (Криволапова) Устиния Петровна
Мать ребёнка: Криволапова Марья
Рождение ребёнка
1764
Сын: Криволапов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Криволапова Марья
Рождение ребёнка
1765
Сын: Криволапов Николай Петрович
Мать ребёнка: Криволапова Марья
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Криволапова) Настасия Петровна
Мать ребёнка: Криволапова Марья
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Криволапова (Анненкова) Пелагея Трифоновна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Криволапова) Матрена Петровна
Мать ребёнка: Криволапова (Анненкова) Пелагея Трифоновна
Смерть
Неизвестно