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Криволапов Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Криволапов Василий Фёдорович

Мать: Криволапова Евдокия Евсеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криволапова (Анненкова) Пелагея Трифоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криволапова Марья

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Криволапова) Елена Петровна

Мать ребёнка: Криволапова Марья

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Савенкова (Криволапова) Устиния Петровна

Мать ребёнка: Криволапова Марья

Рождение ребёнка
1764

Сын: Криволапов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Криволапова Марья

Рождение ребёнка
1765

Сын: Криволапов Николай Петрович

Мать ребёнка: Криволапова Марья

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Криволапова) Настасия Петровна

Мать ребёнка: Криволапова Марья

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Криволапов Иван Петрович

Мать ребёнка: Криволапова (Анненкова) Пелагея Трифоновна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Криволапова) Матрена Петровна

Мать ребёнка: Криволапова (Анненкова) Пелагея Трифоновна

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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