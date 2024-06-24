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Криволапов Пётр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Криволапов Василий Фёдорович

Мать: Криволапова Евдокия Евсеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Криволапова) Агапия Петровна

Мать ребёнка: Криволапова (Мухортова) Аксиния Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Криволапова) Варвара Петровна

Мать ребёнка: Криволапова (Мухортова) Аксиния Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криволапова (Мухортова) Аксиния Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Криволапов Иван Петрович

Мать ребёнка: Криволапова (Мухортова) Аксиния Семёновна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Криволапов Стефан Петрович

Мать ребёнка: Криволапова (Мухортова) Аксиния Семёновна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Криволапов Сидор Петрович

Мать ребёнка: Криволапова (Мухортова) Аксиния Семёновна

Смерть
Неизвестно

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