Криволапов Пётр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Криволапова) Агапия Петровна
Мать ребёнка: Криволапова (Мухортова) Аксиния Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Криволапова) Варвара Петровна
Мать ребёнка: Криволапова (Мухортова) Аксиния Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Криволапова (Мухортова) Аксиния Семёновна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Криволапов Стефан Петрович
Мать ребёнка: Криволапова (Мухортова) Аксиния Семёновна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Криволапов Сидор Петрович
Мать ребёнка: Криволапова (Мухортова) Аксиния Семёновна
Смерть
Неизвестно