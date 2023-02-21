Захарова (Праволакова) Пелагея Михайловна
Место рождениядеревня Муравлева, Курская губерния, Российская Федерация
Дата рождения1733
Дата смерти1788
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Праволаков Михаил
Мать: не указана
деревня Муравлева, Курская губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Разумова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788