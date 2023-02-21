Захарова (Праволакова) Пелагея Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Праволакова) Пелагея Михайловна

Место рождения

деревня Муравлева, Курская губерния, Российская Федерация

Дата рождения

1733

Дата смерти

1788

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Праволаков Михаил

Мать: не указана

деревня Муравлева, Курская губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Разумова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Захаров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Захаров Антон Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович

Рождение ребёнка
1757

Сын: Захаров Михаил Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Захаров Илья Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Захаров Карп Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Филипович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
1788