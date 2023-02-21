Праволаков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПраволаков Михаил

Праволаков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Захарова Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: не указана

деревня Муравлева, Курская губерния, Российская Федерация
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
деревня Муравлева, Курская губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно
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