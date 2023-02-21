Праволаков Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Захарова Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: не указана
деревня Муравлева, Курская губерния, Российская Федерация
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
деревня Муравлева, Курская губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно