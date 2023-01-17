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Захаров Карп Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Захаров Иван Филипович

Мать: Захарова Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Софья Карповна

Мать ребёнка: Захарова Прасковья Власовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Захаров Ефим Карпович

Мать ребёнка: Захарова Прасковья Власовна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Захаров Афанасий Карпович

Мать ребёнка: Захарова Прасковья Власовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Разумова Марья Карповна

Мать ребёнка: Захарова Прасковья Власовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Прасковья Власовна

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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