Захаров Карп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Софья Карповна
Мать ребёнка: Захарова Прасковья Власовна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Захарова Прасковья Власовна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Захаров Афанасий Карпович
Мать ребёнка: Захарова Прасковья Власовна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Разумова Марья Карповна
Мать ребёнка: Захарова Прасковья Власовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно