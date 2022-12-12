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Захаров Афанасий Карпович

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Место рождения

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

03.05.1865 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Захаров Карп Иванович

Мать: Захарова Прасковья Власовна

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Стефонида Афанасьевна

Мать ребёнка: Захарова Евдокия

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Захаров Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Захарова Евдокия

Рождение ребёнка
1819

Сын: Захаров Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Захарова Евдокия

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Захаров Матвей Афанасьевич

Мать ребёнка: Захарова Евдокия

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
03.05.1865 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: старость | u226o4d353s_234
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