Захаров Афанасий Карпович
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти03.05.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Захаров Карп Иванович
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Стефонида Афанасьевна
Мать ребёнка: Захарова Евдокия
Рождение ребёнка
1817
Сын: Захаров Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Захарова Евдокия
Рождение ребёнка
1819
Сын: Захаров Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Захарова Евдокия
Рождение ребёнка
1822
Сын: Захаров Матвей Афанасьевич
Мать ребёнка: Захарова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1865 ст.
Причина смерти: старость | u226o4d353s_234