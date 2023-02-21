Захарова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти07.10.1856 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Стефонида Афанасьевна
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Карпович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Захаров Александр Афанасьевич
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Карпович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Захаров Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Карпович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Захаров Матвей Афанасьевич
Отец ребёнка: Захаров Афанасий Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
07.10.1856 ст.