Захарова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

07.10.1856 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Стефонида Афанасьевна

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Карпович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Захаров Александр Афанасьевич

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Карпович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Захаров Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Карпович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Захаров Матвей Афанасьевич

Отец ребёнка: Захаров Афанасий Карпович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Афанасий Карпович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
07.10.1856 ст.
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