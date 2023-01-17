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Захаров Александр Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

После 1868

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Захаров Афанасий Карпович

Мать: Захарова Евдокия

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Маслова Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Захарова Аксинья

Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Захаров Филат Александрович

Мать ребёнка: Захарова Аксинья

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1841 ст.

Сын: Захаров Тимофей Александрович

Мать ребёнка: Захарова Ксения Понтелеевна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Захаров Иван Александрович

Мать ребёнка: Захарова Аксинья

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Ксения Понтелеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Аксинья

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
После 1868
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