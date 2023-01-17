Захаров Александр Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиПосле 1868
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Захаров Афанасий Карпович
Мать: Захарова Евдокия
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Маслова Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Захарова Аксинья
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Захаров Филат Александрович
Мать ребёнка: Захарова Аксинья
Рождение ребёнка
11.01.1841 ст.
Сын: Захаров Тимофей Александрович
Мать ребёнка: Захарова Ксения Понтелеевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Захаров Иван Александрович
Мать ребёнка: Захарова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Аксинья
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1868