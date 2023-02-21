Захарова Ксения Понтелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Ксения Понтелеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

05.10.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1841 ст.

Сын: Захаров Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Александр Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
05.10.1877 ст.
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Причина смерти: ревматизм
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