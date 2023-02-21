Захарова Ксения Понтелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 ст.
Дата смерти05.10.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1841 ст.
Сын: Захаров Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.10.1877 ст.
Причина смерти: ревматизм