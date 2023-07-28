Захаров Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Захаров Александр Афанасьевич
Мать: Захарова Аксинья
Рождение ребёнка
28.09.1863
Сын: Захаров Григорий Иванович
Мать ребёнка: Захарова Анна Андроновна
Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.05.1865 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Анна Андроновна
Рождение ребёнка
07.01.1868 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Анна Андроновна
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Анна Андроновна
Рождение ребёнка
03.01.1876 ст.
Мать ребёнка: Захарова Анна Андроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Анна Андроновна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно