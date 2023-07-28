Захаров Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Иван Александрович

Захаров Иван Александрович

Место рождения

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Захаров Александр Афанасьевич

Мать: Захарова Аксинья

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.09.1863

Сын: Захаров Григорий Иванович

Мать ребёнка: Захарова Анна Андроновна

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.05.1865 ст.

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Анна Андроновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1868 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Анна Андроновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Анна Андроновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1876 ст.

Сын: Захаров Иван Иванович

Мать ребёнка: Захарова Анна Андроновна

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Анна Андроновна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно