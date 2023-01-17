Захарова (Дорохова) Анна Андроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Дорохова) Анна Андроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1863

Сын: Захаров Григорий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Александрович

Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.05.1865 ст.

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1868 ст.

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.01.1876 ст.

Сын: Захаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Александрович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Иван Александрович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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