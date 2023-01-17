Захарова (Дорохова) Анна Андроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1863
Сын: Захаров Григорий Иванович
Отец ребёнка: Захаров Иван Александрович
Томино, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.05.1865 ст.
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Александрович
Рождение ребёнка
07.01.1868 ст.
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Александрович
Рождение ребёнка
10.10.1870 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Александрович
Рождение ребёнка
03.01.1876 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно