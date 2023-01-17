Захарова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Маслова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Афанасьевич

Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Захаров Филат Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Афанасьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1841

Сын: Захаров Иван Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Афанасьевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Александр Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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