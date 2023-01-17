Захарова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Маслова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Захаров Филат Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Афанасьевич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Захаров Иван Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно