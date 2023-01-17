Захаров Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья Ильинична
Мать ребёнка: Захарова Анисия Савельевна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марья Ильинична
Мать ребёнка: Захарова Анисия Савельевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Захаров Стефан Ильич
Мать ребёнка: Захарова Анисия Савельевна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Захаров Егор Ильич
Мать ребёнка: Захарова Анисия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно