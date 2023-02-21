Захарова (Илимова) Анисия Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Илимова) Анисия Савельевна

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Место рождения

деревня Суботина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Илимов Савелий

Мать: не указана

деревня Суботина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафья Ильинична

Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марья Ильинична

Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Захаров Стефан Ильич

Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Захаров Егор Ильич

Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович

Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Илья Иванович

Место жительства
Неизвестно
Гридасово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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