Захарова (Илимова) Анисия Савельевна
Место рождениядеревня Суботина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Илимов Савелий
Мать: не указана
деревня Суботина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафья Ильинична
Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марья Ильинична
Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Захаров Стефан Ильич
Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Захаров Егор Ильич
Отец ребёнка: Захаров Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно