Илимов Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Захарова Анисия Савельевна
Мать ребёнка: не указана
деревня Суботина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
деревня Суботина, Тимский уезд, Курская губерния, Российская Федерация
Смерть
Неизвестно